Imprensa paraguaia destaca episódio de racismo e reações de Luighi, do Palmeiras

Atacante do Alviverde foi um dos principais alvos de ofensas racistas por parte da torcida do Cerro Porteño, na Libertadores sub-20

O duelo entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Libertadores sub-20, que ocorreu no Paraguai na última quinta-feira (06), ganhou notoriedade por atos preconceituosos. Isso porque o meio-campista Figueiredo e o atacante Luighi foram alvos de ataques racistas por parte de alguns torcedores da equipe mandante. Com o impacto do episódio, algumas empresas de comunicação mais renomadas do Paraguai deram destaque ao caso.

O jornal “ABC” classificou tal ocasião como um escândalo e repercutiu as injúrias raciais que os jogadores do Palmeiras sofreram. Em seguida, o veículo também frisou o momento em que Luighi foi às lágrimas pela revolta em entrevista depois do jogo. O site “Versus”, aliás, deu foco a este episódio e ao posicionamento do zagueiro Gustavo Gómez, que é natural do Paraguai. Assim, o defensor e um dos principais jogadores da seleção fez coro ao protesto do Alviverde contra o ato preconceituoso ao compartilhar comunicado oficial do clube.