Fortaleza x Ferroviário: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes mudam de chave e agora duelam por vaga na final do estadual em 2025 / Crédito: Jogada 10

Neste sábado (08), o Fortaleza entra em campo para a segunda partida do Campeonato Estadual, enfrentando o Ferroviário. O primeiro confronto terminou em empate sem gols. Agora, o jogo decisivo será no Estádio Presidente Vargas. O Leão busca o título perdido em 2024, quando foi derrotado pelo Ceará nas penalidades máximas. Além disso, os adversários se enfrentaram pela Copa do Nordeste no meio da semana. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda aplicou uma goleada de 4 a 0. Onde assistir

A decisão entre Fortaleza e Ferroviário será transmitida ao vivo pelo Canal GOAT e FCF TV no YouTube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Fortaleza

Será que chegou a hora de embalar? Após vencer o mesmo adversário no meio da semana por 4 a 0, o Fortaleza precisa do mínimo para garantir mais uma vaga na final. A esperança de gols está em Lucero. Ele deve ser municiado por Martínez e Pochettino, que farão o meio de campo. O Leão, apesar do início irregular de temporada, pode mudar de chave se avançar.