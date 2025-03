Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto decisivo, neste sábado (8), às 17h45, no Maracanã, para definir primeiro finalista do Campeonato Carioca

Depois da partida no Nilton Santos, Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar, neste sábado (8), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com golaço de Bruno Henrique, e tem vantagem de empate no placar agregado. Assim, a equipe de Filipe Luís pode perder por um gol de diferença que avança à final da competição. Do outro lado, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois ou mais gols de diferença que se classifica. No entanto, a situação é complicado para o time de Fábio Carille.

O histórico recente no Clássico dos Milhões dimensiona o desafio para equipe cruz-maltina. Em 31 clássicos desde 2017, o Vasco venceu dois clássicos: 1 a 0, em 2023, e 3 a 1, em 2021, ambos no Carioca. Foram 11 empates e 18 triunfos do rival rubro-negro neste período.