Flamengo, garantido na semi da Libertadores Sub-20, fica no empate com O’Higgins

Após vencer seus dois primeiros jogos no torneio que se realiza no Paraguai, campeão mundial fica no 0 a 0 com O'Higgins

O time do O’Higgins, com 2 pontos, ficou em terceiro. A vice-liderança do grupo ficou com o Danubio que venceu o Olimpia e foi aos 6 pontos. O Olimpia, com um, terminou em último. Pelo regulamento da competição, os primeiros colocados dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam. Assim, o Danubio espera o fim da fase de grupos para ver se consegue a classificação ou não. Os líderes dos outros grupos são Fortaleza CEIF, da Colômbia (Grupo B, 4 pontos) e Palmeiras (Grupo C, 6 pontos). Na rodada passada, o Palmeiras venceu o Cerro por 3 a 0, em uma partida marcada pelas injúrias racistas que resultaram no histórico desabafo de Luighi .

O Flamengo garantiu o primeiro lugar do Grupo A da Libertadores Sub-20 nesta sexta-feira, 7/3, ao empatar, 0 a 0, com os chilenos do O’Higgins. Com o resultado do Rubro-Negro, atual campeão da Libertadores e mundial da categoria, chega aos 7 pontos, avançando para a semifinal. O time carioca, muito alterado em relação aos primeiros jogos, dominou. Mas foi pouco efetivo nos arremates. Além disso, chegou a levar sustos dos chilenos.

Flamengo domina, mas leva sustos

O Flamengo impôs a sua superioridade técnica e foi dominante no primeiro tempo, criando as melhores oportunidades. Uma logo no início, com um chute por cobertura de Felipe Teresa, e duas com Gustavo. Na primeira, de fora da área, o goleiro Vera fez boa defesa, e em outra finalização de fora da área, a bola passou raspando a trave. Mas a chance de ouro foi do O’Higgins já na reta final. Após lançamento, Daniel Sales (que entrara no lugar do machucado Felipe Vieira) atrasou mal para o goleiro Barone, mas Movillo, que ficou com a bola, chutou mal, mesmo com o gol aberto.

No segundo tempo, o Flamengo seguiu mais ofensivo. Porém, o O’Higgins foi quem quase abriu o placar. Um chute de Nicolas Muñoz da entrada da área não entrou por milímetros, com a bola rente à trave direita de Barone, já batido.Depois dos 20 mintis, j´pa com alguns outros titulares emcampo, o Fla seguiu cadenciando o ritmo, satisfeitos com o empate 0 a 0 e o primeiro lugar.

FLAMENGO 0X0 O’HIGGINS

Libertadores Sub-20 – 3ª rodada do Grupo A

Data: 7/3/2025

Local: Estádio Municipal, Ypané (PAR)

FLAMENGO: Barone; Gustavo, Da Mata, Felipe Vieira (Daniel Sales, 35’/1ºT e, depois, João Alves, 36’/2ºT) e Carbone (Fabiano, Intervalo); Ryan Lucas, Pablo Lúcio, Jorge Mora e Felipe Lima; Joshua (Shola, 11’/2ºT) e Felipe Teresa (Guilherme, 11’/2ºT). Técnico: Cleber dos Santos

O’HIGGINS: Vera; Zamorano, Movillo, Lima e Poblete; Gálves, Joaquín Muñoz (Donoso, 35’/2ºT), Nicolás Muñoz (Gómez, 36’/2ºT), Gutiérrez e Ramírez; Espinoza. Técnico: Cláudio Farias

Gols: –

Árbitro: Alejandro Velázquez (VEN)

Auxiliares: Brizon Neto e José Martínez (VEN)

Cartões Amarelos: Pablo Lúcio (FLA)