Ex-diretor explica decisão de Yamal pela Espanha: ‘Iam matá-lo no Marrocos’

O ex-diretor de futebol da seleção espanhola de futebol, Albert Luque, explicou no programa ‘El Larguero’, da Cadena SER, como foi o processo de convencimento para Lamine Yamal jogar pela La Roja e não pelo Marrocos. O ex-dirigente disse que a situação do pai do jovem de 17 anos era a mais complicados, pois queriam matá-lo no país africano.

“Este não é um caso fácil. O treinador da seleção marroquina veio especificamente para convencê-lo, e o governo marroquino também esteve envolvido em tentar persuadi-lo. Quando conversamos com ele, ele disse: ‘Quero ser campeão europeu; estou sob pressão de todos os lados, mas quero jogar pela Espanha.’ Isso foi antes da minha estreia,” afirmou Luque.