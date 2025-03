Dupla Gre-Nal tem mudanças impactantes em seus times após primeiro clássico de 2025

Rivais tiveram diversas modificações entre os clássicos, Grêmio ganhou forma com reforços e Inter precisou de mudanças por lesões / Crédito: Jogada 10

A dupla Gre-Nal passou por impactantes mudanças em suas equipes no intervalo entre os dois primeiros clássicos da temporada. Assim, os rivais se reencontram no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho com escalações bastante distintas. O Grêmio pode ter até oito alterações em seu time e o Inter provavelmente três mudanças. A modificação no Imortal se notabiliza pela chegada dos reforços que alteraram a identidade do time do técnico Gustavo Quinteros. As contratações que já ganharam espaço são o goleiro Tiago Volpi, já com atuações decisivas, o zagueiro Wagner Leonardo, o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o atacante Cristian Olivera. Além disso, há duas indefinições no ataque entre o recém-chegado Amuzu, Aravena e Pavón, assim como no meio de campo entre Cristaldo e Monsalve.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jemerson é ausência por expulsão no segundo jogo contra o Juventude pela semifinal do Gauchão. Outra mudança é o volante Cuéllar, que está com uma lesão muscular na coxa esquerda. O mesmo problema tirou o zagueiro Rodrigo Ely de combate.

O provável 11 inicial do Tricolor Gaúcho para o segundo Gre-Nal de 2025 é: Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Pavón ou Aravena); Braithwaite. Portanto, em comparação ao primeiro embate com o rival, devem permanecer no time apenas o lateral-direito João Pedro, o volante Villasanti e o centroavante Braithwaite. Há a chance de Cristaldo seguir na equipe. O Grêmio titular que enfrentou o Inter pela primeira vez na temporada foi: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery; Dodi, Villasanti, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Colorado tem êxito em amenizar crise de lesões antes do primeiro Gre-Nal decisivo Por outro lado, o Colorado sofreu uma crise com a escassez de peças por consecutivas contusões. Assim, o treinador Roger Machado foi obrigado a praticamente remontar sua equipe. Prova disso é que ao analisar o time que teve uma arrancada no segundo semestre do ano passado, apenas seguem entre os 11 iniciais o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei, o volante Fernando e o meia Alan Patrick. Neste cenário, o provável time titular do Colorado para o segundo Gre-Nal do ano é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Carbonero. Em meio a estes desfalques, o clube se mobilizou e conseguiu amenizar os problemas com ausências de jogadores. Um exemplo disso é Alan Patrick, que era dúvida para o clássico de ida da final do Gauchão. A tendência é a de que seria desfalque por uma lesão ligamentar no tornozelo direito, mas o camisa 10 conseguiu se recuperar a tempo. A situação é semelhante para os atacantes Borré e Wesley, mas que vão ficar como opção no banco.