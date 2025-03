Cuéllar se torna desfalque inesperado do Grêmio no primeiro Gre-Nal da decisão

O volante causou apreensão na torcida por não estar presente em postagens do Imortal envolvendo as atividades de preparação para o clássico desde a última terça-feira (04/03). A preocupação com o jogador confirmou-se já na fase final de preparação para o jogo de ida da final do Estadual. Com a baixa de Cuéllar, a tendência é a de que a vaga ao lado de Villasanti fique com Camilo, outro recém-chegado ao clube nesta janela de transferências. Dodi também é uma alternativa para preencher a lacuna.

O técnico Gustavo Quinteros teve um sentimento de frustração durante o seu planejamento para escalar o time do Grêmio . Isso porque inesperadamente o meio-campista Cuéllar tornou-se desfalque da equipe para o primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado (08), na Arena. O colombiano apresentou um edema muscular na coxa esquerda e não terá condições de atuar, segundo informações do portal “Gaúcha ZH”.

A ausência também representa uma decepção para o meio-campista colombiano. Cuéllar atuou como titular em três compromissos seguidos e ganhava seu espaço depois de ser não ser relacionado no confronto do Imortal diante do Ypiranga. Afinal, na ocasião, o técnico Quinteros utilizou um time alternativo no embate pela última rodada da fase de grupos do Gauchão.

Treinador analisa solução de dois cenários no Grêmio

O comandante ainda tem duas indefinições com relação aos atacantes Amuzu e Aravena. Os dois estão em fase final de tratamento de problemas musculares e não há uma confirmação se vão ter êxito em recuperar as condições físicas ideais. Ainda assim, a dupla disputa um lugar no time com Cristaldo e Pavón. Neste contexto, o provável time titular do Imortal para o primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho é: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Cristian Oliveira, Monsalve, Pavón (Cristaldo, Amuzu); Braithwaite.

O Tricolor Gaúcho encerra a sua preparação para o clássico pelo jogo de ida da final do Gauchão. O treinador, aliás, é mais um desfalque, pois cumprirá suspensão automática por expulsão na segunda partida da semifinal. Com isso, o auxiliar Leandro Desábato é que ficará à frente do time, neste sábado (08), às 17h45, na Arena do Grêmio.