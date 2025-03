Clássico Gre-Nal retoma protagonismo no Gaúchão após quase quatro anos

O clássico Gre-Nal volta definir o título do Campeonato Gaúcho após quase quatro anos. Afinal, a última vez que Grêmio e Internacional se encontraram na final havia sido em 2021. Os arquirrivais vão decidir o Estadual pela 16ª vez na história do torneio.

Na disputa específica entre os dois principais clubes do Rio Grande do Sul, o Imortal venceu oito decisões e o Colorado uma menos. Entretanto, de forma geral, o time vermelho acumula 45 títulos contra 39 do Tricolor Gaúcho. Estes 16 confrontos representam apenas duelos que decidiram o título Estadual. Clássicos que definiram somente turnos da competição não entram na contagem.

O Internacional se classificou à final do Campeonato Gaúcho pela última vez em 2021, quando enfrentou exatamente o seu arquirrival. Ou seja, a vaga na decisão nesta temporada representa a quebra de uma escrita de quase quatro anos. Nas ocasiões anteriores, as campanhas do Colorado terminaram na etapa anterior da competição, a semifinal. Em 2022, 2023 e 2024, encerrou suas participações após levar a pior em disputa com Grêmio, Caxias e Juventude, respectivamente.

Por outro lado, o Tricolor Gaúcho conseguiu emplacar uma hegemonia, já que esteve presente nas últimas oito finais do torneio. No caso, perdeu somente a decisão para o Novo Hamburgo em 2017 e depois acumulou sete conquistas. Assim, passou a ter condições de igualar feito do Inter, que ocorreu somente uma vez na história, entre as décadas de 1960 e 1970.