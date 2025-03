Bruno Henrique pode atingir marca histórica pelo Flamengo em clássico

Atacante tem chance de cravar feito, neste sábado (8), contra o Vasco, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca

Com 290 jogos com o Flamengo, Bruno Henrique pode alcançar mais uma marca histórica pelo clube neste sábado (8), na semifinal do Campeonato Carioca. O atacante está a uma bola na rede do 100º gol pelo Rubro-Negro. Aliás, o adversário será o Vasco, no Maracanã, rival e palco favoritos do jogador desde 2019.

Em sua sétima temporada pelo Flamengo, Bruno Henrique carrega a fama de “Rei dos Clássicos”. E com razão: em 53 jogos contra Fluminense, Vasco ou Botafogo, o atacante marcou 21 gols. No entanto, o Cruz-Maltino é a principal vítima. Ele marcou 10 gols em 15 clássicos contra o rival. O último foi justamente o gol da vitória por 1 a 0, no Nilton Santos, no jogo de ida da semifinal do Carioca.