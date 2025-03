Botafogo segue na busca por adversários para amistosos antes do Brasileirão

Com o mês de março sem compromissos oficiais, o Botafogo segue na busca por adversários para realizar amistosos antes da estreia pelo Campeonato Brasileiro. Recentemente, o clube abriu conversas com o Cruzeiro, porém as discussões esfriaram em virtude da indecisão sobre o local do confronto. A informação é do portal “ge”.

A diretoria celeste propôs realizar o amistoso em outros estados que não fossem Rio de Janeiro ou Minas Gerais. No entanto, essa mudança não é vista como vantajosa para o Alvinegro.