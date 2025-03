Botafogo encaminha renovação com goleiro John

O Botafogo garantiu mais um ano de permanência de um de seus destaques na vitoriosa temporada de 2024, o goleiro John. Com o novo acordo o vínculo do arqueiro vai até dezembro de 2028. Antes, portanto, se encerraria em 2027.

Peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da inédita Copa Libertadores na última temporada, o atleta também ganhou um aumento salarial do clube. As informações são do portal “ESPN”.