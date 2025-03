Athletico x Azuriz: onde assistir, escalações e arbitragem

No jogo de ida, as equipes empataram sem gols, com Mycael defendendo um pênalti para o Furacão. Agora, quem vencer avança para enfrentar o classificado do confronto entre Coritiba e Maringá. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A partida será transmitida em TV aberta pela RIC, afiliada da Record no Paraná. Para o Brasil, o jogo será exibido no Canal NSports, pela TV fechada e no YouTube, além de membros do canal oficial do Athletico.

Como chega o Athletico

Pela primeira vez na temporada, Maurício Barbieri pôde ter uma semana de trabalho completa. De quebra, ganhou dez dias, já que a última partida aconteceu no último dia 26. Para a partida, o treinador fica no aguardo de uma decisão extracampo. Mycael, Fernando, Felipinho e Zapelli foram punidos em um novo julgamento por conta da confusão no clássico contra o Coritiba. O clube entrou com um recurso no TJD-PR, mas ainda não houve uma definição. Com isso, o técnico chegou a treinar com Santos, Léo Derik, Patrick e João Cruz entre os titulares.

Como chega o Azuriz

Em busca da sua primeira semifinal de Paranaense, o Azulão vai à capital com uma novidade no banco de reservas. Cícero Júnior assumiu o comando da equipe após a partida de ida e fará sua estreia contra o Furacão. Além de avançar no estadual e conseguir uma vaga na Copa do Brasil, o clube de Pato Branco já se prepara para a disputa da Série D.

Athletico x Azuriz

Campeonato Paranaense – Quartas de final – jogo de ida

Data e horário: sábado, 08/03/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

ATHLETICO: Mycael (Santos); Hayen Palacios, Léo, Tobias Figueiredo e Fernando (Léo Derik); Raul, Felipinho (Patrick) e Zapelli (João Cruz); Kevin Velasco, Luiz Fernando e Mastriani. Técnico: Maurício Barbieri

AZURIZ: Vitor Hugo; Williams Bahia, Ary Lima, Brunão e Lucas Adell; Matheus Oliveira, Cerezo e Galvan; Edinho, Wallisson e Matheus Guimarães. Técnico: Cícero Júnior

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Assistentes: Rafael Trombeta e Nathan Martins

VAR: Adriano Milczvski