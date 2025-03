Apresentado, Everaldo afirma que Fluminense é ‘o maior desafio de sua carreira’

“Estou muito feliz, assim como o Otávio, que acabou de chegar. É um grupo muito bom de se trabalhar. Já tive oportunidade de entrar em campo, contribui com gols e assistências. Estou aqui para somar no elenco”, completou.

Além disso, o atacante falou sobre a disputa no sistema ofensivo da equipe de Mano Menezes. Ele ressaltou ser um privilégio atuar ao lado de Germán Cano, que iniciou muito bem a temporada com 10 tentos. Até aqui, Eve soma quatro jogos, com um gol marcado e três assistências.

“É uma disputa natural, como todas. Não é novidade pra mim. Levo de uma forma bem natural. Para mim é um privilégio, estar jogando com ele, treinando também. É um cara fora de série. A temporada no Brasil é larga, tem muitos jogos e dificilmente alguém consegue jogar todos os jogos 100%. Estou buscando meu espaço. Sempre que for necessária a minha presença, vou buscar meu espaço. Respeitando sempre e sem vaidade. Tenho muito respeito pelo Cano, é um jogador referência”, elucidou.