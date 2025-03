Adson e Guilherme Estrella buscam recondicionamento físico no Vasco

Cruz-Maltino trabalha para que dupla esteja disponível para a estreia no Campeonato Brasileiro, no fim de março, contra o Santos

O Vasco trabalha para ter o elenco quase completo na estreia do Campeonato Brasileiro no fim de março. Assim, Adson e Guilherme Estrella já treinam com bola e passam por um processo de recondicionamento com a preparação física. A informação é do portal “ge”.