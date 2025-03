Ação promove acesso gratuito a mulheres em jogo do Parazão

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no sábado (8), o Paysandu não vai cobrar ingresso das torcedoras para o confronto das quartas de final do Parazão 2025.

A partida será no próprio sábado, às 18h, no Mangueirão, contra o Capitão Poço. A ideia é estimular a presença feminina no estádio para o confronto decisivo.