Vídeo! Reação de Wesley, do Flamengo, em sua primeira convocação viraliza

Destaque do Rubro-Negro desde a última temporada, lateral acompanhou a convocação junto com a família

Wesley, do Flamengo, foi convocado para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez na manhã desta quinta-feira (6). Ele é um dos destaques do Rubro-Negro desde a última temporada com boas atuações e assim, chamou atenção do técnico Dorival Júnior.

Vivendo a expectativa da convocação, Wesley assistiu a convocação em casa, com a sua família, que postou nas redes sociais a reação do jogador quando seu nome foi falado pelo treinador.