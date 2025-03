Vaza imagem da nova camisa do Cruzeiro

A imagem da nova camisa do Cruzeiro vazou nas redes sociais e circulou em grupos de torcedores do clube antes do lançamento oficial, previsto para esta sexta-feira (7).

O novo modelo destaca a cor branca nas mangas, lembrando os uniformes de times como o Internacional e o Arsenal, da Inglaterra. Além disso, a camisa contará com um grafismo especial para valorizar as estrelas do clube.