TJD formaliza denúncias a Quinteros, além de dirigentes da dupla Gre-Nal

Procuradoria do TJD solicita punição ao treinador do Grêmio por agressão, assim como suspensão dos dirigentes dos arquirrivais

A audiência com o objetivo de julgar estas denúncias foi marcada para a próxima terça-feira (11), às 17h (de Brasília), ou seja, entre os dois Gre-Nais da final do Gauchão. O comandante argentino do Tricolor é alvo de denúncia da Procuradoria por agressão física ao atacante Ênio, do Juventude. Esta acusação se enquadra no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.

O clássico Gre-Nal volta a ser protagonista em uma decisão de Campeonato Gaúcho após quase quatro anos. O período que antecede aos dois jogos da decisão do Estadual tem como holofote possíveis punições a personagem dos dois clubes. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RJ) formalizou denúncias a Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio.

Outra denúncia contra o treinador do Imortal se encaixa no artigo 258-B do CBJD, que indica prática irregular “invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar”. Caso haja condenação pelo primeiro item, a suspensão varia entre quatro a 12 partidas. Já o segundo prevê um a três jogos de punição.

Vale relembrar que Quinteros envolveu-se em confusão na reta final do segundo confronto das semifinais diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, no último sábado (1). O episódio ocorreu aos 51 minutos do segundo tempo após o zagueiro Gustavo Martins marcar para o Grêmio. Durante a confusão, o treinador do Tricolor invadiu o gramado para reclamar com a arbitragem e agrediu o atacante Ênio, do Jaconero, no rosto.

Pelo ato, recebeu o cartão vermelho e cumpre suspensão automática no jogo de ida da decisão do Estadual, no próximo sábado (8), na Arena. Por sinal, caso a avaliação seja por puni-lo, também não comandará a equipe na partida de volta, no Beira-Rio. O TJD vai julgar o zagueiro Jemerson, já que também foi expulso, mas a acusação se configura por “ato desleal”.