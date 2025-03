Sport x São Paulo pela Supercopa Feminina: onde assistir, escalações e arbitragem

O Leão de Recife tenta surpreender e, com o apoio da torcida, mostrar sua força contra um adversário de peso. Além disso, o Sport quer mostrar serviço logo no começo de uma temporada onde voltará à disputar a Série A1 da elite do futebol brasileiro. Assim, a expectativa também fica por conta de ver os novos reforços em campo com a goleira Wanessa, a zagueira Pâmela, a volante Jaque e a meia Hayla. Apesar da empolgação, espera-se que a equipe aposte no contra-ataque para vencer o São Paulo.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o São Paulo entra em campo com status de favorito. Com um elenco recheado de talentos e após ser vice-campeão brasileiro no ano passado, o Tricolor tenta mostrar sua força logo de cara na temporada e avançar para a semifinal. Para esta temporada, aliás, o elenco conta com cinco novas contratações: a atacante Crivelari, a lateral-direita Bruna Calderan, a meio-campista Karla Ales, e as zagueiras Day Silva e Anny. Este será o primeiro torneio da equipe no ano, que ainda vai disputar o Paulistão, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

SPORT X SÃO PAULO

Quartas de final da Supercopa Feminina

Data e horário: 07/03/2025, às 21h30

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Wanessa; Bruna, Pâmela, Bicê e Evinha; Jaque, Ingrid e Hayla; Géssica, Yanca e Kaline. Técnica: Regiane Santos.

SÃO PAULO: Carlinha; Bia Menezes, Ana Beatriz, Day Silva e Bruna Calderan; Maressa, Robinha e Camilinha; Day Silva, Isa e Crivelari. Técnico: Thiago Viana

Árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)

