O atacante do Arsenal competiu com nomes como Matheus Cunha, Pedro, Igor Jesus, Vitor Roque, Gabigol, Richarlison e Endrick. Na dinâmica, Ronaldo deveria escolher apenas um, e sempre optava por Gabriel Jesus.

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno precisou escolher quem é o melhor centroavante do futebol brasileiro atualmente. Em entrevista à ESPN, o empresário não teve hesitação em responder e afirmou com convicção que Gabriel Jesus está à frente de todos os outros jogadores da posição.

Um fato curioso é que o escolhido de Ronaldo Fenômeno, Gabriel Jesus, tem negócios em parceria com o ex-jogador. Juntos, são proprietários da Galáticos Capital, uma empresa que se define como “multifamily office”, focada na gestão patrimonial e financeira de astros do esporte e do entretenimento.