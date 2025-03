Romero acredita em reação na Libertadores, mas nega soberba no Corinthians

O Corinthians deixou o Equador abatido, após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU , nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. O capitão do Timão, Ángel Romero, foi o único a falar com os jornalista após a partida. Apesar de admitir a “derrota dura” e a situação complicada na competição, o paraguaio mostrou confiança em reverter o placar na Neo Química Arena.

Romero acredita que ainda é possível reverter o placar jogando em Itaquera, classificou a atuação do Corinthians no Equador como “a pior desde setembro” e negou que o elenco esteja com ”soberba”, após conseguir um recorde de vitórias no Brasileirão do ano passado.