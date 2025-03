Ramón Díaz vê Barcelona-EQU superior ao Corinthians, mas acredita na vaga

Treinador viu sua equipe inferior no Equador e explicou o motivo de começar a partida com três zagueiros e uma formação mais defensiva

O técnico Ramón Díaz admitiu superioridade do Barcelona de Guayaquil contra o Corinthians, nesta quarta-feira (05/3). Em casa, o time equatoriano venceu por 3 a 0 e vai com larga vantagem para o jogo de volta na Neo Química Arena. Contudo, não existe conversa de terra arrasada no Parque São Jorge.

”Nunca me arrependo do que faço. Aqui, principalmente, na Libertadores, é completamente diferente do que jogamos no Brasil. Eles foram muito superiores em todos os sentidos, muito mais do que o tático. Fizeram grande jogo. Nos superaram, não há desculpa além do tático, que podemos acertar. Eles não tiveram situação no primeiro tempo, salvo o pênalti, o time estava bem. Não são desculpas, mas viemos de desgaste de três dias. Nos superaram em todos os sentidos. Há que aceitar quando o adversário se supera em todos os sentidos”, disse Ramón Díaz, que prosseguiu.

“O que fica é que não vamos perder a esperança neste momento. A equipe conseguiu a classificação depois de tantos anos, e realmente nos superaram em todos os sentidos. Felicitações a eles, fizeram grande jogo. Temos que aceitar. O tático me parece que tivemos bem no primeiro tempo, mas não fomos pulsantes no ataque como somos”, completou.

Ramón Díaz explica formação com três zagueiros

O que chamou a atenção no Corinthians antes da bola rolar em Guayaquil, foi que Ramón Díaz optou por escalar a equipe no 3-5-2, com três zagueiros. Contudo, após uma atuação abaixo, ele retornou do intervalo no 4-4-2 e, durante a etapa final, optou pela entrada de Romero no lugar de Garro, jogando com três atacantes.