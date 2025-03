Presidente da CBF explica mudanças na comissão de arbitragem e destaca premiação da Copa do Brasil

“Tudo quando se muda é em busca de melhoria. Houve um momento de muito avanço na arbitragem, mas a gente entende enquanto houverem muitas reclamações, que a CBF buscou que fosse otimizadas com as conversas entre comissão técnica, árbitros, dirigentes e atletas. Mas o que queríamos é que pudesse ter uma evolução no que se diz respeito a inovação da arbitragem. Houve um avanço muito grande com o Seneme, porém tem que fazer de uma forma que não exista apenas a renovação no quantitativo, mas também no aproveitamento entre os jogos. A nova comissão também tem essa função de acompanhar mais e fazendo com que a arbitragem seja mais ouvida e preparada”, ressaltou.

Outra novidade, desta vez com relação aos clubes, é a premiação da Copa do Brasil. O torneio reajustou em 5% o valor destinado aos participantes. Ednaldo destacou que o trabalho da CBF é fazer com que a premiação sempre acompanhe o nível e a importância da competição.

“Àquilo que está no contrato, a gente distribui também de aumento para os participantes da Copa do Brasil. Durante todas as fases, cada vez mais, até a primeira fase de acordo com as divisões, também na segunda fase. A partir da terceira fase, qualquer clube tem o mesmo valor até a final. O clube campeão e o vice terão valores de mais de R$ 100 milhões. Então vamos sempre fazer a premiação de acordo com a importância da competição e a evolução de valores dos contratos”, explicou.

Avaliação de Dorival Júnior

O mandatário da CBF também aproveitou para comentar sobre o trabalho de Dorival. Ednaldo afirma que o treinador vive um processo, acompanhado à medida que os jogos acontecem. Além disso, o presidente garantiu que a entidade faz bem o seu trabalho para que nada falte para a Seleção.

“É uma coisa que vem em processo, fazendo um trabalho. Lógico que se dizer que tem alguém que possa estar satisfeito com o que a Seleção tem feito, muitos vão dizer que não. Mas é um processo o trabalho que ele tem feito, a comissão técnica de uma forma muito livre faz as suas escolhas. O que cabe para nós, como dirigentes e a CBF, é dar todas as condções que são solicitadas e sem nenhuma recusa. Pode ter certeza que da parte da CBF a gente sempre busca fazer o melhor. A gente só não controla o campo”, concluiu.