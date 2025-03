Pai de Neymar vibra com retorno do jogador à Seleção: ‘estamos no caminho certo’

Lista de convocados

O técnico Dorival Júnior anunciou na manhã desta quinta-feira, 6, a lista de convocados para os próximos dois jogos da Seleção pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. O Brasil encara a Colômbia no dia 20 de março e posteriormente, no dia 25, enfrenta a Argentina – líder do torneio, com 25 pontos.

Os jogadores se apresentam no dia 17 de março, segunda-feira, em Brasília, palco do confronto com a Colômbia pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City); Defensores: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo); Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos);

André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos); Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).

