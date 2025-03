Olaria perde para Brusque na segunda fase e dá adeus à Copa do Brasil

No Luso-Brasileiro, Azulão da Bariri não resiste aos catarinenses, que vencem com gols de Jhan e Mathias; Cripriano desconta para os cariocas

Chegou ao fim a trajetória do Olaria na Copa do Brasil de 2025. Na noite desta quinta-feira (26), o time carioca bem que tentou, mas perdeu por 2 a 1 para o Brusque no Estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador. Jhan Torres abriu o placar para os catarinenses no primeiro tempo, e Cipriano deixou tudo igual para os anfitriões na etapa final. Mas, na sequência, Diego Mathias assegurou o triunfo dos catarinenses no Rio de Janeiro.

O Quadricolor aguarda, portanto, sorteio na CBF para conhecer seu adversário na terceira fase do torneio mata-mata nacional.