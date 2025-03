Mourinho sofre punição após promover confusão na Turquia

O técnico José Mourinho voltou a ganhar destaque por comportamentos polêmicos. Afinal, o comandante português tentou invadir o vestiário dos árbitros em clássico na Turquia e ofendê-los, assim como os jogadores adversários do Galatasaray . Assim, após análise do caso, o Comitê Disciplinar da Federação Turca de Futebol (PFDK) decidiu suspender o profissional por quatro jogos do Fenerbahçe e lhe deu uma multa de 40 mil euros (aproximadamente R$ 242 mil na cotação atual) por suas atitudes.

O Fenerbahçe não concordou com a decisão e entrou com recurso no Conselho de Arbitragem. A movimentação tem o intuito de reduzir as punições. Assim, haverá uma reavaliação do episódio em nova reunião do Comitê.

Atitudes de Mourinho irritam Galatasaray

O comandante português não teve papas na língua como de costume e condenou o rival Galatasaray de utilizar táticas desleais no decorrer das partidas. O comandante, aliás, insinuou que os oponentes tentaram uma jogada para influenciar um atleta jovem do Fenerbahçe a levar um cartão amarelo com poucos minutos de jogo.