Mídia equatoriana pede ‘feriado nacional’ por vitória histórica do Barcelona sobre o Corinthians

Os Amarelos venceram os brasileiros com propriedade, por 3 a 0, e conquistaram boa vantagem na busca por vaga na fase de grupos da Libertadores

Não é o Barcelona de Hansi Flick, mas para imprensa equatoriana é ainda melhor: é o de Segundo Castillo. O amasso do time local sobre o potente Corinthians de Ramón Díaz, no Estádio Monumental, causou uma espécie de comoção nacional na noite da última quarta-feira, 5. Jornais enalteceram a atuação dos amarelos no triunfo por 3 a 0, pela ida da fase preliminar da Libertadores, e jornalistas chegaram até mesmo a pleitear um feriado nacional.

O jornal Olé enfatizou que o Barcelona garantiu o direito de “viajar com tranquilidade ao Brasil” para o duelo da próxima quarta-feira, 12. “Isso contra um Corinthians que chegou a Guayaquil como favorito, mas sai com três gols sofridos na mala. Agora, eles têm apenas uma semana para tentar virar o jogo e causar surpresa, pois tudo parecer estar resolvido”.