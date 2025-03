Maycon detona atuação do Corinthians em derrota no Equador: ‘O que a gente fez é uma vergonha’

”É difícil falar porque é uma coisa que nós já estamos vivendo esse ano e não pode! Nenhum jogo pode, ainda mais um jogo eliminatório de Libertadores, que a gente lutou tanto para estar aqui. E fazer um jogo que a gente fez, eu me sinto envergonhado de estar fazendo isso, porque brigamos muito para estar aqui, como eu falei. Infelizmente não saiu nada como planejamos. Acho que é o pior sentimento que o jogador pode ter, a vergonha”, iniciou o camisa 7 em entrevista à TV Globo:

Maycon detonou a atuação do Corinthians na derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU na noite desta quarta-feira (5) , em Guayaquil, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. O meio-campista definiu a performance alvinegra como vergonhosa.

Gustavo Henrique ainda anotou contra quando o Barcelona já vencia por 1 a 0 graças a um gol de Corozo. Mas, para sorte do time brasileiro, o VAR acusou impedimento na jogada que teve participação infeliz do zagueiro. Mesmo assim, o Timão não conseguiu evitar outro gol de Corozo e um de Rivero.

”Já vimos muitas situações com resultados reversíveis, esse é um. A gente tem que trabalhar, não temos que pensar na quarta-feira, temos que pensar no sábado porque é uma semifinal. Não podemos repetir, a cobrança é alta e por estarmos no Corinthians temos que dar uma resposta imediata”, concluiu Maycon.

Para alcançar a classificar para a fase de grupos da Libertaodres, o Corinthians precisará triunfar por quatro ou mais gols de diferença em Itaquera. Caso vença por três gols de frente, a disputa vai para os pênaltis. O Barcelona pode perder por até dois gols de diferença que avança de fase.