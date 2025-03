Luighi, do Palmeiras, dá entrevista histórica após ofensas racistas: ‘Isso foi um crime. Até quando?’

Os crimes aconteceram na vitória do Verdão sobre o Cerro Porteño por 3 a 0, nesta quinta-feira (6), no Paraguai, pela Libertadores Sub-20

O jogador, aliás, seria perguntado sobre a partida pelo repórter da entidade na saída de campo, mas questionou se o profissional não faria perguntas sobre os crimes que estavam acontecendo no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai.

Após a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño , pela Libertadores Sub-20, o atacante Luighi desabafou sofre os atos de racismo sofridos pelos jogadores do Verdão. Então, emocionado, o jovem atleta pediu providências da Conmebol.

Os atos racistas

Luighi relatou insultos racistas ao sair de campo e informou ao árbitro que o chamaram de “macaco”. O jogo precisou ser interrompido por alguns minutos. Posteriormente, visivelmente abalado, o jogador chorou no banco de reservas e voltou a se emocionar ao relatar o ocorrido após a partida.

Além disso, em um momento de substituição anterior, aos 34 minutos, um torcedor, segurando uma criança no colo, fez gestos imitando um macaco na direção de Figueiredo.

Palmeiras se pronunciou sobre o ocorrido

“É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes!

As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!”, publicou o clube.