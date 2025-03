Jogador do Bragantino inicia avaliação com neurocirurgiões em novo hospital

O Hospital da Unimed, de Ribeiro Preto, iniciou há pouco a avaliação médica de Pedro Severino, de 19 anos. O jogador do sub-20 do Bragantino deixou o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, às 8h desta quinta-feira , 6, após o interrompimento do protocolo de morte cerebral. A viagem durou cerca de 3h30.

“O caso ficará sob acompanhamento das equipes de intensivistas e de neurocirurgia do hospital, que já iniciou avaliação médica do paciente. O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso com a excelência no atendimento e seguirá prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares”, disse a unidade médica em nota.

Pedro Severino se envolveu em um acidente de trânsito na manhã de terça-feira, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O jovem estava no banco do passageiro no momento do choque contra a traseira de um caminhão e sofreu traumatismo craniano com a batida. Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, motorista particular que levava os jogadores do Bragantino de Ribeirão Preto para o Centro de Treinamento em Atibaia, afirmou à polícia que dormiu no volante.

Protocolo de morte cerebral

O Hospital Municipal de Americana comunicou o início do procedimento às 16h30 da última terça-feira, com duração de 24 horas, e o interrompeu na quarta, 5. A paralisação ocorreu após Severino apresentar um “quadro de reflexo de tosse presente” diante da retirada parcial da sedação.

“Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto”, dizia o comunicado da unidade.