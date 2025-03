Hugo Souza lamenta derrota do Corinthians: ‘Difícil falar’

O Corinthians sofreu um grande baque ao perder para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no Equador, pela ida da Terceira Fase da Libertadores. Com o resultado, a equipe precisará vencer por quatro gols de diferença para garantir a classificação no torneio.

Goleiro da equipe, Hugo Souza desabafou após a partida e disse que é até difícil falar após o revés. Porém, destacou que lutarão até o final e que nada é impossível.