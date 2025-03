Grêmio se aproxima de concretizar extensão de contrato com Braithwaite

Contrato atual do atacante dinamarquês com o Imortal é válido até junho de 2026, e conversas são para ampliá-lo por mais um ano

O Grêmio está perto de concretizar a extensão do contrato do atacante Braithwaite. O clube e os representantes do jogador têm conversas avançadas para ampliar o vínculo por mais um ano, já que o acordo atual é válido até junho de 2026. A rápida identificação e retorno técnico foram essenciais para o Imortal antecipar estas tratativas. A informação é do canal “TNT Sports”.

Braithwaite passou a ser jogador do Grêmio em julho do ano passado, e o desempenho positivo lhe credenciou como titular absoluto da equipe. Afinal, contribuiu com 14 gols e três assistências em 28 partidas. Além disso, ele teve sucesso em manter seu protagonismo na “era Renato Gaúcho” com Gustavo Quinteros. Na atual temporada são seis gols e uma assistências em oito jogos.

Dinamarquês obtém rápida identificação com o Grêmio

O atacante mostrou empenho em aprender a falar o português logo em suas primeiras semanas como jogador do Imortal. Assim, o esforço surtiu efeito, pois contribuiu em sua rápida adaptação à cidade, ao clube e consequente identificação. Com isso, se consolidou como uma liderança dentro do vestiário pela sua vasta experiência como também um espelho para os atletas oriundos da base como também para os reforços.

Pela sua constância e destaque, Braithwaite é uma das principais esperanças de Quinteros neste time do Grêmio para os clássicos da decisão do Campeonato Gaúcho. No primeiro confronto entre os arquirrivais nesta temporada, ele marcou de pênalti o gol do Imortal, que ficou no empate. O Gre-Nal de ida da final do Estadual ocorre, no próximo sábado (08), às 17h45, na Arena. A partida de volta, no Beira-Rio, ainda não tem dia e horário definido.