Grêmio confirma venda do volante Kaick para clube da MLS

Imortal negociou o meio-campista com o Dallas FC por aproximadamente R$ 23 milhões. Atleta teve poucas chances no profissional / Crédito: Jogada 10

O Grêmio confirmou, nesta quinta-feira (06), a venda do meio-campista Kaick para o FC Dallas, que disputa a Major League Soccer (MLS). O clube norte-americano enviou uma oferta de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual). A investida agradou ao Imortal, que comunicou a manutenção de 25% dos direitos econômicos do atleta projetando lucros em caso de negociações futuras. Levando em consideração a quantia total da venda, R$ 18,4 milhões vão para os cofres do Tricolor gaúcho. Kaick passou a integrar o elenco profissional depois do destaque ao disputar a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na oportunidade, o Imortal foi até as semifinais do torneio e o volante foi o capitão da equipe na Copinha. Mesmo ainda sendo uma promessa, ele sofreu com a forte concorrência na posição, já que o grupo conta com pelo menos outros cinco jogadores que atuam no setor. No caso, Dodi, Edenílson, Villasanti, além dos recém-chegados Camilo e Cuéllar.

Assim, sua passagem pelo time principal foi curta, pois atuou em somente uma partida, a vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim, em duelo pela fase de grupos pelo Campeonato Gaúcho. Como dificilmente ele teria oportunidades, entendeu que a mudança de ares seria positiva para sua evolução e maior visibilidade. No FC Dallas, Kaick teria dois jogadores que também atuaram pelo Grêmio: o meio-campista Ramiro e o atacante Léo Chú. Grêmio já vendeu outros três jovens da base na janela Até o momento, Kaick soma apenas uma partida entre os profissionais, no confronto com o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro. Outro ponto que pode interferir para a venda é o vínculo curto, pois expirava em dezembro deste ano. Ainda consta no contrato uma cláusula de renovação automática por mais dois anos. Ele será o quarto jovem oriundo da base a deixar o clube na primeira janela de transferências do ano.