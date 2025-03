Gol polêmico em Juventude x Grêmio tem áudio do VAR divulgado; leia

A pedido do Papo, comissão de árbitros divulga conversa de Daronco com o operador do VAR (Caio Max Vieira) em jogo que classificou o Tricolor

A polêmica do último jogo entre Juventude e Grêmio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, segue dando o que falar. Nesta quinta-feira (6), o CEAF (Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul) divulgou o áudio do VAR durante a análise do gol gremista, que levou o jogo do último sábado (1º) para os pênaltis (vitória e classificação do Tricolor). Anderson Daronco (RS) era o árbitro, enquanto Caio Max Vieira (RS), o árbitro de vídeo.

O Juventude até venceu a partida por 2 a 1, mas caiu nas penalidades em pleno Alfredo Jaconi, fazendo o pedido à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e à comissão dos árbitros do RS. Assim, um trecho da análise do VAR foi divulgada, mostrando que tanto Daronco quanto Max Vieira concordaram com a marcação de gol.