Flamengo tenta liberação de Jorginho antes do Mundial de Clubes

Rubro-Negro está otimista em convencer as partes para trazer atleta, ,que tem contrato com clube inglês até junho, no fim da temporada europeia

Essa conversa será sobre valores e acontecerá entre o intermediário que negocia com o Rubro-Negro, o agente e o próprio jogador. Em seguida, a tendência é que tenha um encontro do representante com o diretor de futebol José Boto. A informação é do portal “ge”.

Apesar do fim da janela de transferências, o Flamengo segue mapeando o mercado na busca por reforços, visando a disputa do Mundial de Clubes no meio do ano. Nesse sentido, o clube ainda não desistiu da contratação de Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra, e terá uma reunião para tentar a liberação.

No momento, o clube carioca tem o interesse de que Jorginho assine um termo que assegure ao clube a contratação após o fim do vínculo do jogador com o Arsenal. Entretanto, ele segue ao lado do goleiro David Raya e do meia Mikel Merino, para uma campanha publicitária da Emirates, patrocinadora máster dos Gunners, em Dubai.

Otimismo por um acordo

Mesmo com esse cenário, o Rubro-Negro está otimista sobre o acordo com o atleta, que tem contrato até o fim de junho. O intuito, portanto, é que ele rescinda o contrato na Inglaterra antes do dia 2 de junho, quando abrirá a janela de transferências pré-Mundial.