Fifa define Dallas como base da imprensa na Copa do Mundo de 2026

A expectativa é que o local receba dois mil profissionais que trabalharão na Copa. O espaço contará com alguns serviços, como uma cafeteria de 24 horas, lojas de conveniência, loja de presentes, serviços bancários. De lá, será realizada a transmissão para mais de 200 países do mundo.

A Fifa definiu que o Kay Bailey Hutchison Convention Center, localizado em Dallas, será a sede do International Broadcaster Center (IBC) durante a Copa do Mundo de 2026. A cidade também serviu como base para a imprensa na Copa de 1994.

“Ser selecionada como cidade-sede do Centro Internacional de Transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026. é uma vitória monumental para Dallas. É uma prova de nosso apelo global e prontidão para brilhar no cenário mundial. Estou emocionado que o Kay Bailey Hutchison Convention Center servirá como um centro para mostrar nossa cidade, sua rica cultura e a hospitalidade de nossa comunidade para milhões de espectadores ao redor do mundo”, afirmou.

