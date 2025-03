Fifa avalia proposta para Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

Sugestão partiu do presidente da Federação Uruguaia para celebrar o centenário do torneio / Crédito: Jogada 10

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (6) que vai analisar uma proposta para ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções, em comemoração ao centenário do torneio. Um porta-voz confirmou a informação à agência ‘Reuters’. Segundo ele, um membro do Conselho da Fifa apresentou a ideia espontaneamente na sessão de assuntos gerais, no final da reunião de 5 de março. LEIA MAIS: Presidente da Fifa anuncia show no intervalo da final da Copa de 2026

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o jornal ‘New York Times’, a proposta partiu de Ignacio Alonso, presidente da Federação Uruguaia de Futebol. O Uruguai será um dos anfitriões das três partidas inaugurais do torneio, junto com Argentina e Paraguai, para celebrar os 100 anos da primeira edição da Copa do Mundo, realizada em 1930 no país. Por outro lado, Portugal, Espanha e Marrocos são os organizadores oficiais do restante do torneio e devem sediar os outros 101 jogos. Esses seis países já têm vaga garantida na competição.

“O papel da Fifa é analisar qualquer proposta feita por um membro do Conselho”, afirmou o porta-voz à ‘Reuters’. Além disso, segundo o ‘New York Times’, o presidente da entidade, Gianni Infantino, considerou a ideia “interessante”. A Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira com 48 seleções. O número, inclusive, teria previsão para se manter em 2030. Até 2022, o torneio contava com somente 32 equipes.