Dorival exalta retorno de Neymar e pede cautela: ‘Não criemos uma expectativa altíssima”

Treinador destaca tamanho do craque dentro do grupo e alerta que astro não pode ter toda a responsabilidade em cima dele

O craque está de volta! Neymar está na lista de Dorival Júnior para as partidas contra Colômbia e Argentina e retornará à Seleção após quase um ano e meio longe da Amarelinha. O treinador exaltou o talento do jogador e também disse que espera que o astro pode conseguir ser o diferencial em algumas partidas mais complicadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fora da Seleção desde a partida contra o Uruguai, em outubro de 2023, Neymar trabalhará pela primeira vez com Dorival pelo Brasil. O técnico recordou a admiração do elenco com o craque e também a expectativa para contar com o jogador que já comandou no Santos.