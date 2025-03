Daniel Alves é processado pelo Pumas; clube pede indenização de quase R$ 30 milhões

O Pumas entrou com processo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra Daniel Alves por quebra de contrato e violação de cláusulas estabelecidas no acordo entre as partes. Último clube da carreira do ex-lateral, o clube mexicano pede uma indenização de quase R$ 30 milhões pelo descumprimento dos termos. A audiência judicial acontece na última terça-feira do mês, dia 25 de março.

Daniel Alves chegou ao Pumas em julho de 2022 e teve seu contrato rescindido — por justa causa — em janeiro do ano seguinte. De acordo com o jornal mexicano ‘365scores’, a cúpula mexicana pede uma indenização estimada em cinco milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual) por violação de termos de comportamento previstos no contrato.