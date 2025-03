Coutinho comenta semelhança entre gol pelo Vasco e na Copa do Mundo

O meia Philippe Coutinho foi o principal destaque na goleada do Vasco por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. Afinal, com dois gols, o craque ajudou o Cruz-Maltino a chegar à terceira rodada sem quaisquer sustos.

E, após o apito final, o jogador respondeu pergunta sobre a semelhança do seu segundo gol (o terceiro do Vasco) com um marcado pela Seleção Brasileira. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o craque anotou um golaço de “chapa”, no melhor estilo Coutinho.