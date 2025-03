Corinthians precisa de feito inédito para avançar na Libertadores

O Corinthians está por um fio na Libertadores após perder por 3 a 0 para o Barcelona-EQU , em Guayaquil, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da competição. O Timão agora precisa vencer por quatro ou mais gols na Neo Química Arena para ficar com a vaga na chave de grupos sem a necessidade de pênaltis. Contudo, a equipe nunca conseguiu tal feito no torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao todo, o Corinthians tem 18 participações na Libertadores e em 13 delas saiu derrotado no primeiro jogo de uma partida de mata-mata. Em apenas um deles, diante do Rosario Central em 2000, o Timão conseguiu reverter a situação. Na ocasião, o Alvinegro perdeu por 3 a 2 na Argentina e venceu pelo mesmo placar no Pacaembu, avançando nos pênaltis.