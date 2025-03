Corinthians em apuros? Saiba quem conseguiu inverter desvantagem de três gols na Libertadores

Apenas cinco times alcançaram classificações com viradas por placar elástico na história do torneio continental

O feito pode se comparar a uma missão quase impossível na história do torneio continental, já que apenas cinco times alcançaram a façanha de se classificar com um placar elástico.

Entretanto, a virada mais marcante da história da Libertadores ocorreu em 2012. Pelas oitavas de final, a Universidad de Chile pulverizou a vantagem de 4 a 1 do Deportivo Quito-EQU no duelo de ida ao fazer 6 a 0 no segundo jogo, desta vez em Santiago.

No ano seguinte, desta vez pela fase de oitavas em 2000, o Nacional-URU passou vergonha com uma eliminação surpreendente frente ao Bolívar. No tempo normal, o time uruguaio viu os bolivianos darem o troco com os mesmos 3 a 0 do confronto da ida e depois levarem a melhor nos pênaltis.

A segunda classificação épica também se deu em uma oitavas de final, porém em 1999. O Cerro Porteño sofreu um revés de 3 a 0 para o Estudiantes de Mérida, na Venezuela, mas inverteu a desvantagem com um contudente 4 a 0 no Paraguai.

Corinthians vai buscar inspiração em rival?

A última equipe a obter uma classificação heroica no torneio foi o River Plate em 2017. Os argentinos perderam por 3 a 0 para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, mas se vingaram com um sonoro 8 a 0 em Buenos Aires.

Entre times que conseguiram a classificação na Libertadores com placar elástico no segundo jogo após largada com derrota na ida, aparece um feito inspirador do rival São Paulo. Isso porque o time do Morumbi goleou por 4 a 0 o Newell’s na volta das oitavas de final da Libertadores-1993, edição que teve justamente o Tricolor Paulista como vencedor. Na ida, os argentinos fizeram 2 a 0.

O Corinthians enfrenta o Barcelona-EQU pelo duelo de volta da terceira fase no próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, ambos os times entram em campo no fim de semana. A equipe de Guayaquil encara o Independiente del Valle, no sábado, pela quarta rodada do Campeonato Equatoriano, enquanto o Timão faz a semifinal do Paulistão frente ao Santos, também em Itaquera.