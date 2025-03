Convocação de Estêvão liga alerta no Palmeiras em possível final

O atacante Estêvão, do Palmeiras, está na lista de convocados por Dorival Júnior para os duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador e o clube celebraram mais uma chamada para defender a Seleção Brasileira, mas o Verdão ligou o alerta para uma possível final de Paulistão.

Isso porque Estêvão vai se apresentar no dia 17 de março, um dia depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A data não prejudicaria o atacante para jogar a possível partida. Contudo, ele deve voltar após a partida na Argentina, que acontecerá no dia 25 de março.