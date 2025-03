Com Supercopa pela frente, Bia Menezes projeta ano pelo São Paulo

Um dos destaques do Tricolor e jogadora de Seleção Brasileira, lateral espera ter temporada vitoriosa no Morumbi

A temporada de 2025 do futebol feminino se aproxima com o início da Supercopa do Brasil. A competição, que abre o calendário oficial da modalidade, tem início marcado para a próxima sexta-feira (7), às 21h30, com a partida entre Sport e São Paulo, na Ilha do Retiro, em Recife. Lateral-esquerda do São Paulo e da Seleção Brasileira, Bia Menezes projetou o duelo eliminatório.

“A expectativa para a estreia é muito grande. Sabemos da importância da Supercopa do Brasil e estamos nos preparando da melhor forma para fazer uma grande partida. O Sport tem uma equipe qualificada e jogar na Ilha do Retiro sempre é desafiador, mas estamos focadas em colocar em prática tudo o que treinamos na pré-temporada para buscar essa classificação”, analisou a atleta.

Natural de São Bernardo do Campo, Bia Menezes carrega a paixão pelo futebol desde a infância. Prova disso é que, quando criança, arrancava as cabeças das bonecas que ganhava de presente para simular uma bola e praticar chutes dentro de casa. Hoje, aos 27 anos, é presença frequente nas convocações da Seleção Brasileira e conquistou importantes premiações em 2024, como a de melhor lateral-esquerda do Campeonato Paulista e a de gol mais bonito do Campeonato Brasileiro – esta última recebida no evento Bola de Prata, da ESPN.

São Paulo terá calendário cheio em 2025

Em 2025, o São Paulo terá um calendário cheio, com cinco competições para serem disputadas: Supercopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Copa Libertadores. Diante desse desafio, Bia espera repetir a boa temporada de 2024, mas também conquistar títulos pelo Tricolor. A lateral destaca a importância de manter a regularidade ao longo do ano para alcançar os objetivos da equipe.

“Teremos um calendário muito intenso em 2025, com competições importantes e desafios grandes pela frente. Isso exige que a gente esteja sempre focada e preparada para manter um alto nível de desempenho ao longo da temporada. Tive um ano muito positivo em 2024, mas agora quero ir além. Meu objetivo é seguir evoluindo, ajudando a equipe dentro de campo e, principalmente, buscar títulos com a camisa do São Paulo”, concluiu.