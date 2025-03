Clubes apoiam Palmeiras após caso de racismo na Libertadores Sub-20

Assim, clubes brasileiros se solidarizaram com o caso dos atletas do time alviverde, entre eles Luighi, que deu uma entrevista história após a partida . Aliás, os rivais Santos, São Paulo e Corinthians também se uniram ao Palmeiras contra o racismo. Confira abaixo algumas mensagems.

Em vez de comemorar a vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores Sub-20, o Palmeiras precisou lidar com mais um caso de racismo no futebol. Afinal, os jogadores do clube sofreram ofensas da torcida adversária nesta quinta-feira (6).

O Santos Futebol Clube se solidariza ao atleta Luighi, do Palmeiras, e lamenta profundamente o ocorrido nesta noite, no Paraguai. Mais um jovem brasileiro que é alvo de racismo durante uma partida de futebol.

Até quando assistiremos atos como esse se repetirem? Quando teremos atitudes e punições firmes contra os racistas? Racismo é crime. Seguiremos juntos na luta… https://t.co/QV58mwTPg7

Episódio de racismo e entrevista histórica

O duelo também ficou marcado por um gesto racista contra jogadores do Verdão. Aos 34 minutos do segundo tempo, a transmissão da Conmebol flagrou um torcedor com uma criança no colo rente ao alambrado imitando gestos de macaco em direção a Figueiredo, que saía do campo após substituição.

Após o apito final, Luighi também foi alvo de atos racistas e avisou à arbitragem. O duelo ficou interrompido por alguns minutos. Na entrevista pós-jogo ainda no gramado, Luighi não conteve o choro e desabafou.

“Você não vai perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo. Até quando a gente vai passar por isso? Até quando? O que fizeram comigo foi um crime. Você ainda vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso, a CBF, sei lá quem… Não ia perguntar sobre isso, né?! O que fizeram comigo foi um crime. Aqui é formação. A gente tá aprendendo aqui”, disse, com a voz embargada.

