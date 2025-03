Chelsea vence o Copenhagen e fica perto da vaga às quartas da Conference League

Equipe inglesa entra com um time praticamente reserva contra os dinamarqueses. Depois, com os titulares, deslancha e vence por 2 a 1 / Crédito: Jogada 10

O Chelsea está muito perto das quartas de final da Conference League. Na Dinamarca, o time alternativo dos Blues acordou no segundo tempo já com a presença de alguns titulares e bateu o Copenhagen por 2 a 1, com gols de Reece James e Enzo Fernández. O brasileiro Gabriel Pereira, de cabeça, descontou para os anfitriões. Agora, os ingleses podem empatar, em Stamford Bridge, que avançam à próxima fase da competição continental. Aos dinamarqueses só resta a vitória por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um, o jogo vai para prorrogação.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (13), em Londres. O vencedor do confronto vai enfrentar o ganhador de Molde, da Noruega, e Legia, da Polônia.

O técnico Enzo Maresca optou por mandar a campo um time praticamente reserva para o duelo das oitavas de final da Conference League. No primeiro tempo, a equipe não criou muitas chances e sentiu a falta de mais entrosamento. Do outro lado, o Copenhagen mostrava falta de qualidade para explorar os defeitos dos Blues. Um dos titulares poupados, Cucurella foi a campo aos 25 minutos de jogo substituindo o lesionado Gusto. Titulares entram no intervalo e mudam o jogo para o Chelsea Com o empate da etapa inicial, o treinador mandou a campo após o intervalo a tropa de elite do Chelsea: Colwill, Nkunku e Enzo Fernández foram a campo, que mudaram o jogo. Logo com um minuto, Cucurella avançou pela esquerda e rolou para Reece James acertar chute da entrada da área para abrir o placar. Em seguida, o Copenhagen encontrou um lance e quase empatou. Contudo, a bola explodiu na trave.