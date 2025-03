Atlético inicia negociações com Shakhtar Donetsk por atacante

O Atlético iniciou conversas com representantes do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para a venda do atacante Alisson. No entanto, não há ainda proposta oficial. O diretor do Galo, Paulo Bracks, informou que aguarda uma posição do clube ucraniano para dar uma resposta oficial. Esse processo, no entanto, precisa ser concluído até a próxima segunda-feira, quando se encerra a janela de transferências no país.

Bracks também destacou que os valores em questão superam a oferta que o Leicester, da Inglaterra, fez há algumas semanas. O clube inglês havia feito uma proposta de 12 milhões de euros.