Apresentador se inspira em técnico do Barcelona em provocação ao Corinthians e faz promessa

Fred Bruno comandou o Globo Esporte nesta quinta-feira com look parecido ao do técnico Segundo Castillo / Crédito: Jogada 10

Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, usou um traje inspirado no técnico do Barcelona de Guayaquil para comandar o programa na tarde desta quinta-feira (6). Segundo Castillo, técnico da equipe, viralizou nas redes sociais com a roupa utilizada para comandar o time no confronto contra o Corinthians. A partida foi válida pelo primeiro jogo da terceira fase da pré-Libertadores na quinta-feira (5). Aliás, a equipe venceu o Timão por 3 a 0. O visual escolhido pelo treinador, é pouco utilizado por outros treinadores de futebol. No entanto, ele é conhecido no Equador pelo estilo há alguns anos. Em 2023, quando ficou à frente da equipe interina por seis jogos, usou seis roupas diferentes e ganhou o apelido de “Sir Alexander Castillo” dos torcedores do clube.

Dessa forma, Fred Bruno se inspirou em Segundo Castillo para escolher a roupa da apresentação do programa no dia seguinte a partida. Vale ressaltar, aliás, que o apresentador é torcedor do Palmeiras, ou seja, um dos maiores rivais do Corinthians no Brasil e principalmente em São Paulo.

Apesar disso, o apresentador afirmou que se o Corinthians reverter o placar na próxima semana, ele vai apresentar o programa no dia seguinte vestido de Memphis Depay. “Se o Corinthians virar eu apresento o GE de Memphis Depay”, garantiu. Corinthians busca recuperação O Corinthians vai receber o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, para tentar reverter o placar e se classificar. Assim, o Timão precisa vencer por três gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou por quatro ou mais gols para conseguir a classificação direta.