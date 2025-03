Allan Souza, do Flamengo, vive novo affair em meio a questões judiciais de divórcio: ‘está encantado’

Ex do jogador entrou com medida protetiva contra ele e ainda o acusa de falta de pagamento de pensão / Crédito: Jogada 10

O nome de Allan Souza, do Flamengo, voltou às páginas de fofoca nesta quinta-feira, 6. O assunto desta vez não é relacionado ao tumultuado processo de divórcio com Jordana Holleben ou sobre o cumprimento do pagamento de pensão, mas, sim, sobre um novo affair. Ao que tudo indica, o volante rubro-negro está vivendo um romance com Luiza Watson desde fevereiro. Cirurgiã dentista, Watson já teve seu nome veiculado na mídia devido ao namoro com o ator Cauã Reymond e ao envolvimento com Gabriel Medina. A médica, natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, se mudou recentemente para o Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fontes revelaram que os dois se conheceram pouco depois da briga do jogador com Jordana, que culminou numa medida protetiva – baseada na Lei Maria da Penha – contra ele. O caso ocorreu em fevereiro, após o atleta ‘invadir’ a antiga residência do casal, empurrar Holleben e sair com os filhos sem autorização prévia.

Início do affair Allan tomou a iniciativa e puxou papo com Watson através de direct no Instagram. A conversa logo fluiu, e os pombinhos decidiram marcar um jantar a dois – dia em que rolou o primeiro beijo. Eles não só mantiveram contato como, de acordo com pessoas próximas, não se desgrudaram mais. “Ele está encantado com ela, pagando paixão mesmo. O único problema tem sido a agenda dos dois, porque muitas vezes ela não está na cidade e ele viajando com o time ou treinando”, contou um amigo do jogador ao jornal ‘Extra’. As obrigações com os filhos impediram que os dois curtissem o carnaval juntos no Rio de Janeiro. O atleta ficou com os filhos, enquanto Jordana Holleben caiu na folia e inclusive compareceu à Sapucaí para curtir os desfiles das escolas de Samba. Luiza Watson também esteve presente no local, mas curtiu com amigos em outra área vip do Sambódromo.

Medida protetiva contra Allan Jordana Holleben entrou com pedido de medida protetiva contra o ex-marido dias depois da invasão do jogador à antiga mansão do casal, no dia 23 de fevereiro. A influenciadora compareceu em uma Delegacia da Mulher, na Zona Oeste do Rio, para solicitar o requerimento na tentativa de impedir outra aproximação do ex-marido. A influencer registrou o primeiro boletim de ocorrência por violência doméstica e psicológica. O atleta, por sua vez, nega veementemente o ocorrido e alega que a residência está em seu nome e, portanto, tem o direito de frequentá-la sem aviso prévio. “Hoje, escrevo essas palavras com o coração partido, mas também fortalecido. Partido porque jamais imaginei que passaria por tudo o que vivi nos últimos anos. De um amor, veio o medo. Da paixão, a solidão. De um carinho, atitudes inimagináveis. Da tentativa de acordo, um estrangulamento financeiro”, declarou Jordana no dia em que garantiu a medida junto à Justiça.

“Na semana passada, não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos. Mas, como mencionei, hoje escrevo com o coração fortalecido. Recebi a confirmação de que nós, mulheres, não estamos sozinhas. Que temos, sim, força necessária para romper com anos de abuso psicológico, agressões verbais e não aceitar qualquer tipo de violência”, seguiu. Falta de pensão De acordo com um novo relato de Holleben, seus dois filhos, frutos do casamento com o meia, ainda não recebem pensão. Vale pontuar que o jogador recebe dos níveis mais elevados de salário no Flamengo, com vencimentos mensais em torno de R$ 1 milhão. Em outra acusação, Jordana diz que Allan não procura pelas crianças. “Em relação aos meus filhos, eu falei, implorei, te pedi para passar um fim de semana com meus filhos, porque eles choram pelo pai. Ele mora a cinco minutos da casa dos filhos, já teve várias folgas, e ainda não pegou os filhos. O pai alega não poder passar um fim de semana com os filhos, mas ontem teve folga e estava num beach club ostentando (…)”, disse.