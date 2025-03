Alisson é eleito melhor jogador da semana na Champions

Goleiro do Liverpool se destaca na vitória sobre o PSG; Rodrygo, destaque na vitória do Real Madrid, fica em segundo

O goleiro Alisson, do Liverpool, foi escolhido o melhor jogador da semana na Champions. Ele teve grande destaque na vitória do time inglês sobre o PSG, por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Em segundo lugar ficou o atacante Rodrygo, do Real Madrid, que foi decisivo na vitória por 2 a 1 contra o Atlético de Madrid. Por outro lado, Harry Kane, do Bayern de Munique, e Odegaard, do Arsenal, ficaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Kane ajudou a garantir a vitória do Bayern por 3 a 0 sobre o Leverkusen. Já Odegaard teve grande atuação na goleada de 7 a 1 do Arsenal sobre o PSV.